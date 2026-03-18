Al salone ’Momenti donna’ ora arriva anche la ’Hair spa’

Al salone ’Momenti Donna’ di Rosa Grazioso, noto per i servizi di taglio, colore e acconciature, ora si aggiunge la nuova ’Hair Spa’. La proposta si rivolge a clienti interessate a trattamenti di cura e benessere dei capelli, offrendo un’esperienza completa di relax e rigenerazione. La ’Hair Spa’ si integra nell’offerta già consolidata del salone, ampliando le possibilità di cura personalizzata dei capelli.

Il salone ’Momenti Donna’ di Rosa Grazioso specialista del taglio, del colore e di acconciature make up per spose, ha inaugurato nei giorni scorsi a Cusercoli, in viale Garibaldi 5, il nuovo spazio ‘ Hair Spa ’ festeggiando contemporaneamente anche i 30 anni di attività come moderno salone di bellezza. A omaggiare la titolare il sindaco di Civitella Claudio Milandri, amici e clienti. La parrucchiera, inserita nel top list dei migliori parrucchieri d’Italia ‘ Top hair stylists 2023 ’, ora amplia la sua attività insieme alla figlia Sara Piolanti con lo spazio ’Hair Spa’ e l’estetica che saranno operativi dal 19 marzo il giovedì (9-12,3015-19); venerdì e sabato (9-19). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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