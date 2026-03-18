Aiutiamo Antonia e Mario | l’appello di Matano alla ‘Vita in diretta’

Le telecamere di ‘La Vita in diretta’ si sono riaccese a Paupisi, un piccolo paese del Sannio, per raccontare l’appello di Matano che chiede aiuto per Antonia e Mario. Sei mesi dopo la drammatica strage familiare che ha coinvolto la comunità, il programma torna a focalizzarsi sulla vicenda, mantenendo vivo il ricordo dell’evento e l’attenzione sulla richiesta di sostegno.

Tempo di lettura: 2 minuti Le telecamere de ‘ La Vita in diretta ‘ tornano a Paupisi, il piccolo centro del Sannio dove sei mesi fa si è consumata la strage familiare che ha sconvolto l’intera comunità. Oggi, Antonia e Mario provano a ricostruire, pezzo dopo pezzo, una quotidianità ancora possibile. La giovane, sopravvissuta alla violenza del padre Salvatore Ocone, attualmente nel carcere di Capodimonte, ha appreso soltanto nelle scorse ore la verità su quanto accaduto, aiutata da suo fratello Mario, che al momento della tragedia si trovava a Rimini per lavoro. Da allora Mario ha scelto di tornare definitivamente a Paupisi, lasciando tutto per stare vicino alla sorella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Aiutiamo Antonia e Mario”: l’appello di Matano alla ‘Vita in diretta’ Articoli correlati VITA IN DIRETTA: MATANO CHIAMA 4 INVIATI FAMOSISSIMI PER SANREMO 2026Vita in Diretta prosegue la sua marcia trionfale come talk show leader del pomeriggio con Alberto Matano che si prepara al Festival di Sanremo con... Vita in Diretta: Matano chiama 4 inviati famosi per Sanremo 2026Alberto Matano si prepara a vivere da protagonista il Festival di Sanremo 2026 con una squadra di inviati d’eccezione pronta a raccontare ogni...