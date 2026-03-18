AI e quantistico | 60% delle frodi crittografia a rischio

L’uso di intelligenza artificiale e calcolo quantistico sta rivoluzionando il panorama della sicurezza digitale. Secondo recenti studi, il 60% delle frodi informatiche coinvolge queste tecnologie, che mettono a rischio la crittografia e la protezione degli asset digitali. Proprietari di sistemi e fornitori di servizi devono affrontare sfide nuove e urgenti per difendere i loro dati.

La sicurezza degli asset digitali si trova oggi a un bivio critico. L’intelligenza artificiale e il calcolo quantistico stanno ridefinendo le minacce, costringendo proprietari e fornitori di servizi ad agire immediatamente. I criminali informatici sfruttano l’AI per generare tutorial falsi e identità sintetiche, mentre la computazione quantistica futura mette a rischio i dati cifrati attuali. Secondo gli esperti del settore, stiamo vivendo una transizione unica nella storia umana: la digitalizzazione totale del valore. Le frodi basate sull’AI hanno già rappresentato il 60% dei flussi in entrata verso portafogli fraudolenti nel 2025. Senza misure immediate, come l’adozione della crittografia post-quantistica, i dati sensibili raccolti oggi potrebbero essere decifrati domani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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