Ai Comizi d’amore tra parlamentari trasversali per il merito e con pacatezza

Nel cuore del dibattito politico, alcuni parlamentari hanno organizzato incontri informali chiamati “Comizi d’amore” per sostenere il voto favorevole. Questi incontri sono stati caratterizzati da toni pacati e un focus sul merito della questione, coinvolgendo rappresentanti di diversi schieramenti. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere il dialogo e la condivisione di idee tra i partecipanti.

Balle del M5s. L'unica politicizzazione pericolosa della giustizia è quella che si avrebbe tutelando lo status quo Dal No di Malaguti al Sì di Porro, Pancani, Parenzo e Feltri. Il voto tra giornali, siti e tv Il titolo pasoliniano – “Comizio d’amore per il Sì” – vorrebbe buttare il cuore oltre l’ostacolo della campagna elettorale esacerbata: ed ecco che, in un pomeriggio di fine battaglia referendaria, al buio dei sondaggi e della realtà delle intenzioni di voto ondivaghe (che pure qualcuno tra i presenti sostiene di poter decrittare), va in scena la maratona oratoria di quelli che, dice il costituzionalista dem e anima della “Sinistra per il Sì” Stefano Ceccanti, “stanno al merito” e vogliono restarci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ai “Comizi d’amore” tra parlamentari trasversali, per il merito e con pacatezza Articoli correlati Dal genio maledetto ai parlamentari: cosa c’entra Caravaggio con il palazzo del Senato?Oggi è uno dei luoghi simbolo della politica italiana, sede del Senato della Repubblica e cuore delle istituzioni. Il Socjale, luogo aperto alla comunità. Dai primi comizi, al teatro e ai concerti7 settembre 1911 la Cooperativa Agricola Braccianti di Piangipane acquistò un terreno con un progetto ambizioso: costruire un “teatro sociale” come... Aggiornamenti e notizie su Ai Comizi d'amore tra parlamentari... Temi più discussi: Nella borgata più pasoliniana di Roma c’è un’enoteca storica che fa cultura e comunità; Fulminacci, esce il nuovo album: le frasi più belle delle sue canzoni; Pagina 2 - Linkiesta.it; Comizi Corsari a Primavalle, gli studenti del Gassman raccontano la periferia di Roma nel nome di Pasolini. Ricci, 'Comizi d'amore per ridare speranze ai cittadini'i Comizi d'amore di Ricci per le Marche per ridare speranza ai cittadini. Rilanceremo sanità, economia, lavoro e turismo. In vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre nelle Marche, il ... ansa.it 'Comizi d'amore' di Ricci con Boschi, Serracchiani e CuperloPrimo un comizio a Tolentino (Macerata) insieme a Debora Serracchiani e Maria Elena Boschi, poi un altro a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) con Gianni Cuperlo. Si sono conclusi, in serata, ... ansa.it Dalla passione per i comizi agli anni con Berlusconi, fino ai grandi temi di oggi: Trump, l’Iran e il significato di destra e sinistra nel mondo contemporaneo. Un dialogo diretto di Alessio Viola con uno dei protagonisti della politica italiana degli ultimi decenni, og - facebook.com facebook Enzo Iacchetti: «Sono stato consigliere con il Pci ma facevo i comizi di nascosto da papà. Scappato da Milano, vivo nel bosco col mio cane» x.com