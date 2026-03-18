Ahi Tonali esce per infortunio durante Barcellona-Newcastle playoff mondiali a rischio

Durante la partita di Champions League tra Barcellona e Newcastle, Sandro Tonali è uscito dal campo all'inizio della ripresa a causa di un infortunio. La sua sostituzione ha suscitato preoccupazioni tra i membri della squadra italiana, considerando la sua importanza nel reparto centrocampo. La partita è proseguita senza di lui, ma l’assenza di Tonali potrebbe influenzare i prossimi impegni della nazionale.

Un’uscita che preoccupa più del risultato. Sandro Tonali lascia il campo a inizio ripresa nella sfida di Champions League contro il Barcellona e fa scattare l’allarme in casa azzurra. Il problema fisico al Camp Nou Il centrocampista del Newcastle è stato costretto a uscire dopo 10 minuti del secondo tempo, toccandosi la coscia sinistra. Al suo posto è entrato Joe Willock, mentre i blaugrana aumentavano il divario nel punteggio. Condizioni da valutare Tonali arrivava alla sfida non al meglio: aveva saltato l’ultima gara di Premier contro il Chelsea per un malanno ed era in dubbio anche per la trasferta di Barcellona. Il tecnico Eddie Howe aveva comunque deciso di schierarlo dal primo minuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ahi Tonali, esce per infortunio durante Barcellona-Newcastle, playoff mondiali a rischio Articoli correlati Infortunio Tonali, il centrocampista si ferma durante Barcellona Newcastle! Salta i playoff con l’Italia? Le ultimissimeCalciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla... Leggi anche: Tonali, infortunio in Champions: domani la risonanza. A rischio i playoff mondiali?