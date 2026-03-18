Agriumbria | 460 espositori e 90mila visitatori a Bastia

La 57esima edizione di Agriumbria si svolgerà a Bastia Umbra dal 27 al 29 marzo, attirando 460 espositori e circa 90.000 visitatori. La fiera si svolge nel centro fieristico della città, dedicata ai settori dell’agricoltura e della zootecnia, diventando un appuntamento di rilievo nazionale per queste industrie.

La 57esima edizione di Agriumbria si preparerà a Bastia Umbra dal 27 al 29 marzo, trasformando il centro fieristico in un polo nazionale per l’agricoltura e la zootecnia. Con 460 espositori confermati e una previsione di 90mila visitatori, l’evento promette di essere il più grande della regione centrale, integrando mostre tecniche con spazi dedicati alla forestazione e alle macchine agricole. L’iniziativa, guidata da Antonio Forini insieme all’assessora Simona Meloni e al sindaco Erigo Pecci, mira a rispondere alle sfide economiche attuali attraverso nuove aree come l’Agripub per i giovani. Una risposta concreta alle pressioni sui costi. L’organizzazione ha deciso di ampliare la superficie operativa fino a 85mila metri quadrati per accogliere non solo gli allevatori ma anche le federazioni dei costruttori di macchinari agricoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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