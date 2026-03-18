Agricoltura 4.0 | nasce il robot che valuta la facilità di raccolta

È stato presentato un nuovo robot progettato per valutare la facilità di raccolta nelle aziende agricole. La carenza di manodopera nei campi ha portato all’adozione di soluzioni automatizzate, puntando a semplificare le operazioni durante le fasi più delicate del lavoro agricolo. Questo dispositivo mira a migliorare l’efficienza delle operazioni di raccolta e a rispondere alle esigenze di un settore in rapida evoluzione.

La carenza di manodopera nei campi sta accelerando una trasformazione inevitabile: l’agricoltura guarda sempre più all’automazione, soprattutto nelle fasi più delicate come la raccolta. Tuttavia, non tutte le colture si prestano facilmente al lavoro delle macchine. I pomodori, ad esempio, rappresentano una sfida complessa perché crescono in grappoli ravvicinati. Questo obbliga i robot a distinguere con precisione i frutti maturi da quelli ancora acerbi, evitando di danneggiare l’intera pianta. L’approccio ideato da Fujinaga unisce il riconoscimento delle immagini a modelli di analisi statistica per determinare il modo migliore di intervenire. Il robot osserva attentamente diversi elementi visivi: il frutto, la posizione degli steli, eventuali ostacoli come foglie o altri pomodori che ne coprono la vista. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Agricoltura 4.0: nasce il robot che valuta la “facilità di raccolta” Articoli correlati Droni, internet delle cose e robot: l'agricoltura a Bari e in Puglia è sempre più tecnologicaLo afferma un'analisi della Coldiretti: "All’interno delle aziende più dinamiche – spiega l'associazione - si diffondono soprattutto software... Agricoltura bio e sviluppo . Nasce il Distretto del TufoCASTELL’AZZARA Un nuovo passo verso la nascita del Distretto biologico Aldobrandesco, il progetto che punta a valorizzare l’agricoltura biologica e... Tutti gli aggiornamenti su Agricoltura 4 0 nasce il robot che... Discussioni sull' argomento Agricoltura: Federacma lancia l’allarme su decreti 4.0 e 5.0 bloccati; 'Coltiviamo l’Italia' riparte dal Cuneese: oltre 1 miliardo per rilanciare l’agricoltura [FOTO E VIDEO]. Agricoltura 4.0: limiti e opportunità di una crescita necessariaL’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano fa il punto sull’adozione di strumenti digitali nella filiera agroalimentare italiana presentando gli ultimi risultati della sua ricerca ... tendenzeonline.info Agricoltura: Federacma lancia l’allarme su decreti 4.0 e 5.0 bloccatiLa filiera della meccanica agricola è in forte difficoltà: vendite ferme, produzione in calo e rischio cassa integrazione ... ilmetropolitano.it Appuntamento con l'agricoltura e la zootecnia regionale con i soci e i dirigenti di Coldiretti Caserta. Domani mattina su Canale 5 collegamento in diretta nel corso di mattinocinque a partire dalle ore 9. #coldiretticampania #coldiretticaserta - facebook.com facebook Maracalagonis, aperte le iscrizioni al corso serale dell'Istituto per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale x.com