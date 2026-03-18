Agricoltore cade dal rimorchio In eliambulanza a Torrette

Un agricoltore è caduto dal rimorchio durante le attività agricole di ieri mattina nelle campagne di Carassai. È stato soccorso e trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Torrette. L’incidente ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che sono intervenute sul posto per gestire la situazione. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di accertamenti.

Sono stati momenti di grande preoccupazione per l’infortunio sul lavoro avvenuto ieri mattina nelle campagne di Carassai. Un agricoltore di 55 anni, M. F. è stato trasportato all’ospedale di Ancona con l’eliambulanza. L’allarme è scattato poco dopo le otto in contrada Rescagnano tra Carassai e Santa Maria della Fede. L’uomo aveva preso posto sul carrello-rimorchio trainato dal trattore condotto dal fratello. Insieme si stavano recando in campagna, quando improvvisamente il 55enne è caduto dal rimorchio piombando a terra dal mezzo in movimento. I familiari hanno subito chiesto aiuto e sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agricoltore cade dal rimorchio. In eliambulanza a Torrette Articoli correlati Piacenza: camionista 63enne cade dal rimorchio, graveUn infortunio sul lavoro ha scosso la mattinata di lunedì 9 marzo a Piacenza, quando un camionista sessantatreenne è caduto dal rimorchio del suo... Il muletto si ribalta, agricoltore resta incastrato: soccorso dall’eliambulanzaAncora un incidente sul lavoro nel Bresciano, e un mezzo agricolo ribaltato, per fortuna senza drammatiche conseguenze.