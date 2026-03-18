Agnelli | Maneskin occasione persa l’autotune ha distrutto

Il cantante e giudice di un talent show ha compiuto sessant’anni il 13 marzo, trasformando un anno di pausa in un’occasione per parlare della scena musicale italiana. Recentemente ha commentato un episodio riguardante i Maneskin, definendo l’uso dell’autotune come un elemento che ha compromesso l’autenticità del gruppo. La sua opinione si è focalizzata su questa tecnica vocale e sul suo impatto sulla qualità musicale.

Manuel Agnelli ha compiuto sessant’anni il 13 marzo, trasformando un anno sabbatico previsto in un momento di riflessione pubblica sulla musica italiana. L’artista ha espresso forte disappunto per la gestione del talento dei Måneskin e ha criticato aspramente l’uso massiccio dell’autotune nei palchi nazionali. La sua dichiarazione arriva mentre si avvicina il Festival di Sanremo 2026, offrendo una lettura critica delle dinamiche produttive attuali. L’intervento del cantautore non è solo un bilancio personale, ma un segnale sulle carenze strutturali del settore. Agnelli descrive come la scena indie sia stata a lungo invisibile ai media tradizionali, costringendo gli artisti a creare le proprie opportunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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