aggrediscono tre ragazze in sei vengono denunciati

Tre ragazze sono state aggredite in un episodio avvenuto in presenza di altri tre uomini. La discussione, nata apparentemente per motivi banali e anche a causa di commenti considerati volgari, si è trasformata in una lite che ha portato alla denuncia di sei persone. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Una lite per futili motivi, forse per alcuni commenti volgari nei confronti di tre ragazze vittime di un’aggressione. Una delle giovani viene tirata per i capelli e colpita con un pugno. Teatro dell’aggressione il posteggio di un ristorante molto conosciuto di Vigarano. Due gruppi di clienti che si fronteggiano. Poi la situazione degenera in modo repentino con minacce e violenze. Ad avere la peggio tre ragazze di 20 anni che finiscono all’ospedale. Le giovani denunciano le violenze subite e scatta la caccia all’uomo nei confronti di sei persone. In 48 ore di indagini, i carabinieri, grazie alle registrazioni della videosorveglianza, riescono a risalire agli aggressori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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