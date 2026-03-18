Aggredisce la moglie in strada un passante prova a calmarlo | lui gli stacca il dito a morsi

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie in strada all’Appio-Latino. Durante l’episodio, ha danneggiato la vetrina di un ristorante e ha tentato di staccare il dito a un passante che era intervenuto per fermarlo, mordendolo. L’uomo è stato portato in cella.