Aggredisce la moglie in strada un passante prova a calmarlo | lui gli stacca il dito a morsi
Un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie in strada all’Appio-Latino. Durante l’episodio, ha danneggiato la vetrina di un ristorante e ha tentato di staccare il dito a un passante che era intervenuto per fermarlo, mordendolo. L’uomo è stato portato in cella.
È finito in carcere un 26enne che ieri sera ha aggredito sua moglie in strada all'Appio-Latino, danneggiando la vetrina di un ristorante e provando a staccare un dito a un passante intervenuto per fermarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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