AgentKit | la biometria oculare ferma le frodi AI

Una startup ha introdotto AgentKit, uno strumento in fase beta che consente ai siti web di verificare se le decisioni di acquisto sono prese da persone reali o da agenti di intelligenza artificiale. Questo sistema utilizza la biometria oculare per individuare eventuali frodi legate all’uso di AI. L’obiettivo è garantire che le interazioni siano autentiche e che i processi di acquisto siano affidabili.

La startup Tools for Humanity ha lanciato la versione beta di AgentKit, uno strumento che permette ai siti web di verificare che un essere umano reale stia dietro alle decisioni di acquisto prese da agenti di intelligenza artificiale. Questa soluzione si integra con il protocollo x402 e utilizza l’identificativo biometrico World ID per garantire che ogni transazione automatizzata sia autorizzata da una persona fisica verificata. L’iniziativa nasce dalla necessità di contrastare frodi e spam nel crescente mercato del commercio agenziale, dove programmi autonomi navigano e comprano al posto dell’utente. Il sistema richiede che i consumatori registrino i loro agenti utilizzando un identificativo unico derivato dallo scanner oculare Orb, creando un ponte di fiducia tra l’intelligenza artificiale e le piattaforme commerciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AgentKit: la biometria oculare ferma le frodi AI Articoli correlati Direzione Antifrode ADM: Sergio Gallo e l'AI che anticipa le frodi, sotto la guida di AlesseIn un'Italia sotto assedio da frodi doganali che drenano miliardi, la Direzione Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) segna una... Leggi anche: “Segnala la truffa”: il servizio gratuito di Altroconsumo contro le frodi online. Di che cosa si tratta e perché può essere utile ai consumatori