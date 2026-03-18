AgCom | multe fino a 600mila euro per gli influencer

L'Autorità per le comunicazioni ha annunciato un nuovo regolamento che prevede multe fino a 600mila euro per gli influencer. La normativa stabilisce nuove regole per i creatori di contenuti digitali, modificando le modalità di operare nel settore. La decisione riguarda tutte le persone che producono e condividono contenuti online, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e correttezza.

L’Autorità di regolamentazione ha varato un nuovo quadro normativo che trasforma radicalmente il modo in cui i creatori di contenuti digitali devono operare. Le sanzioni non rispetta le nuove regole possono raggiungere cifre fino a 600mila euro, specialmente quando la tutela dei minori è in gioco. Il mercato italiano del settore vale circa 370 milioni di euro e ora deve conformarsi a standard di trasparenza rigorosi. Non basta più taggare un brand o inserire un semplice link per essere in regola; ogni contenuto promozionale richiede una dichiarazione esplicita e immediata. Anche la ricezione di un prodotto gratuito obbliga alla disclosure, eliminando qualsiasi ambiguità tra consiglio personale e pubblicità occulta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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