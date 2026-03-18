Agazzi 2026 | la Tagliata torna a luglio e agosto

La festa della Tagliata di Agazzi torna a luglio e agosto, portando nuovamente in piazza la tradizione gastronomica locale. Durante l’evento, vengono esposti piatti tipici preparati con carne di qualità, attirando residenti e visitatori. La manifestazione si svolge nel centro del paese e rappresenta un appuntamento fisso per chi vuole assaporare i sapori autentici della zona.

La tradizione gastronomica di Agazzi sta per tornare a valorizzare il territorio con la sua celebre festa della Tagliata. L’evento, organizzato dall’associazione Festa Paesana di Agazzi, si terrà nei giorni 30 e 31 luglio oltre al 1° e 2 agosto del 2026. Al centro della manifestazione vi sarà il manzo cotto alla brace, specialità che definisce l’identità culinaria locale. Questa ricorrenza non è solo un momento di svago, ma rappresenta un punto d’incontro tra comunità e patrimonio enogastronomico. L’economia delle tradizioni: più di una semplice festa. Osservando le date precise, emerge come l’organizzazione abbia scelto strategicamente l’ultimo week end di luglio e il primo di agosto per massimizzare la partecipazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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