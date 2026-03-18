Affari Tuoi Martina Miliddi travolta dalle critiche | Disgustata

Martina Miliddi, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è diventata al centro delle attenzioni sui social dopo aver eseguito alcuni balletti durante la trasmissione televisiva Affari Tuoi. La ballerina si è trovata a dover affrontare numerosi commenti negativi che l'hanno portata a dichiarare di essere disgustata. La polemica online si è concentrata principalmente sulle sue performance durante la trasmissione.

Martina Miliddi presa di mira su X. Il motivo? I suoi balletti durante Affari Tuoi. La ballerina, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, viene travolta dalle critiche a causa dei suoi balletti. Ormai presenza fissa del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ecco che sulla Miliddi si legge: "Comunque già ad amici non brillava ma effettivamente è addirittura peggiorata", "Io che immagino sempre la faccia disgustata della Celentano mentre guarda i suoi balletti". D’altronde i rapporti tra allieva e maestra non sono mai stati idilliaci. Celentano non ha mai nascosto di non reputare Martina adatta ad affrontare l’avventura di Amici 2021 e da subito ha tentato di metterla in difficoltà, scontrandosi con Lorella Cuccarini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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