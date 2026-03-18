Affari Tuoi il no di Ludovica a 100mila euro | il delirio è totale

Durante la registrazione di Affari Tuoi, Ludovica ha deciso di rifiutare una somma di 100mila euro proposta come offerta. Lo studio di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, era pieno di tensione mentre il pubblico assisteva alla scelta. La puntata ha visto un momento di grande attesa quando Ludovica ha espresso il suo rifiuto senza esitazioni.

Eccoci qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il format campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1. La puntata è quella di martedì 17 marzo: la sfida alla sorte tocca alla meravigliosa Ludovica, da Roma, va da sé in rappresentanza del Lazio. Responsabile di un centro medico e mamma della piccola Ginevra, Ludovica arriva accompagnata dal compagno Davide, graduato dell’esercito. È lui a raccontare un aneddoto romantico: "Lei viveva in Lussemburgo e quando è tornata qui le ho fatto trovare una limousine fuori dal Colosseo. Stiamo insieme da 6 anni". In gioco c’è il pacco numero 2, mentre tra i siparietti della serata spicca l’Uni-rami di Herbert Ballerina, definito dal conduttore "la più brutta dell’anno finora". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, il "no" di Ludovica a 100mila euro: il delirio è totale Articoli correlati Ludovica Migani ad Affari Tuoi rifiuta 100mila euro, il coraggio la premia: “Sognavo questo finale”Finale epico per Ludovica Migani della Regione Lazio ad Affari Tuoi questa sera: ha deciso di rifiutare l'ultimo assegno del dottore da 100mila euro... Leggi anche: Affari Tuoi, delirio per Ludovica. E quando entra il marito... finisce male Tutto quello che riguarda Affari Tuoi Temi più discussi: Affari tuoi, la partita più sfortunata di sempre sciocca De Martino: Non ne ricordo una così, ma Gaetano sfata la maledizione; Stop a Stefano De Martino, la decisione improvvisa Rai su Affari Tuoi: Ci sarà un nuovo game show; Affari Tuoi 8 marzo 2026, Fabio non accetta le offerte del Dottore e va alla Regione Fortunata; Affari Tuoi, stasera si gioca in tre. La voce di Sal Da Vinci debutta per lo 0. Affari Tuoi, puntata da brividi e Martina Miliddi fa esplodere le polemiche sul web: Immagino la CelentanoNella puntata del 17 marzo 2026, Ludovica (coraggiosa fino alla fine) manda in panico il compagno Davide, ma tutto finisce in festa con De Martino: cosa è successo ... libero.it Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Andrea pacchista logorroico: Vuoi salutare qualcuno?Cosa è successo nella puntata di sabato 14 marzo del game show di Rai Uno, dove gioca un pacchista che riflette e parla tantissimo ... libero.it Torna a teatro con il suo primo spettacolo: Come una catapulta. È nel film di Francesco Mandelli Cena di classe e presenza fissa nei programmi Rai di De Martino, da Bar Stella a Stasera tutto è possibile fino ad Affari tuoi. C’è chi scommette che avrà anche un x.com Affari Tuoi e La Ruota della fortuna: vinti 200.000 euro in ambedue i programmi ieri sera #affarituoi #LaRuotadellaFortuna #fblifestyle #fblifestyle #tv #Intrattenimento - facebook.com facebook