Un uomo d'affari di grande rilievo ha investito ingenti somme nel settore delle petroliere nello Stretto di Hormuz. La sua scommessa si inserisce in un contesto di tensioni internazionali legate alla guerra in Iran, mentre il mercato energetico mondiale si trova sotto pressione. La sua attività sta attirando l’attenzione di analisti e operatori del settore, che seguono con interesse ogni sviluppo.

Mentre il mondo intero trattiene il fiato in attesa di capire cosa accadrà ai mercati energetici globali scossi dalla guerra in Iran, c’è chi sta sfruttando la tempesta perfetta in Medio Oriente per fare. affari d’oro. Il grande vincitore della crisi nello Stretto di Hormuz ha un nome e un cognome: Ga Hyun Chung, un enigmatico magnate sudcoreano alla guida del gruppo armatoriale Sinokor. Cosa ha fatto di tanto bizzarro? Chung ha trascorso gli ultimi mesi ad acquistare e noleggiare petroliere su scala senza precedenti. La sua scommessa, che agli occhi degli esperti appariva insensata, aveva già fatto discutere gli operatori del settore prima ancora dello scoppio del conflitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Affari d’oro nello Stretto di Hormuz”: il misterioso magnate che ha scommesso sulle petroliere

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