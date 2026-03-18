Affari con la criminalità Tolta licenza a gioielliere

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso di un commerciante di gioielli di Imola contro la revoca della sua licenza, decisa dalla Questura di Bologna. La decisione si basa su una verifica delle procedure seguite dall’autorità di pubblica sicurezza, senza entrare nel merito delle motivazioni specifiche. La revoca della licenza rappresenta l’ultimo passo in un procedimento avviato dalle forze dell’ordine.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso presentato da un commerciante di gioielli imolese contro la revoca della licenza disposta dalla Questura di Bologna. Il ricorrente era titolare di una licenza per la fabbricazione e il commercio di oggetti preziosi rilasciata nel 2006, quando era subentrato nella storica attività di famiglia. La revoca nasce da fatti avvenuti durante la pandemia: come viene ricostruito nella sentenza del Tar, l’uomo, "in difficoltà economiche", ha venduto in due occasioni oro a un soggetto poi risultato "esponente di un’organizzazione criminale volta al traffico di oro". Dopo una prima contestazione della Guardia di finanza, il commerciante ha ammesso anche il secondo episodio e ha patteggiato la pena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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