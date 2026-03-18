Mercedes Moné ha reagito con durezza a un video virale che circola online, definendolo “disgustoso” dopo averlo visto. La wrestler ha espresso il suo sdegno senza mezzi termini, sottolineando che il contenuto ha superato ogni limite. La discussione riguarda la sua uscita dalla WWE e le reazioni che sono seguite sui social media.

Mercedes Moné attacca duramente un video virale definendolo “ disgustoso ” dopo che ha superato ogni limite. La star della AEW è intervenuta su Twitter quest’oggi, quando ha iniziato a circolare un contenuto che pretendeva di spiegare le ragioni della sua uscita dalla WWE. Il problema? Non si trattava solo di informazioni fuorvianti, ma di qualcosa di apertamente offensivo: il video proponeva una narrazione inventata e includeva immagini inappropriate legate a Triple H, con una miniatura dal testo esplicito e volgare. Mercedes Moné contro il video scandalo. Moné non ha perso tempo e ha espresso chiaramente la sua indignazione: “Sono sinceramente disgustata da tutto questo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné contro un video “disgustoso” sulla sua uscita dalla WWE

Articoli correlati

AEW: Mercedes Moné difenderà il titolo contro la sua grande rivale a New Year’s SmashMercedes Moné metterà in palio il suo TBS Championship contro Willow Nightingale a Dynamite: New Year’s Smash, in programma il 31 dicembre da Omaha,...

Mercedes Mone annuncia una pausa dalla AEW: “Sono stanca di questa mancanza di rispetto”The CEO ha comunicato la decisione durante l’ultimo episodio di Collision, dopo aver perso il TBS Championship detenuto per quasi 600 giorni Durante...

Approfondimenti e contenuti su Mercedes Moné

Temi più discussi: Milano soffre, suda freddo ma poi fa suo il derby contro Cantù; Impresa per Swan: vittoria epica contro Mercedes Moné nel match per il titolo Bestya; RISULTATI: Bestya Wrestling Moné Mayhem 08.03.2026; AEW | Willow Nightingale resiste a Persephone a Dynamite e lancia una nuova sfida.

Mercedes Moné svela come ha trascorso il suo tempo lontano dalla AEWA dispetto delle numerose difficoltà, va riconosciuto che AEW ha dato una seconda possibilità a molte stelle costrette a lasciare la WWE per vari motivi. Nel corso della sua carriera in questo settore ... worldwrestling.it

AEW: Mercedes Moné furiosa dopo la sconfitta a Full GearMercedes Moné ha subito una sconfitta schiacciante a Full Gear e non l’ha presa bene. Mercedes, da quando è arrivata in AEW, ha ottenuto riconoscimenti importanti ed è rimasta imbattuta a lungo. Moné ... spaziowrestling.it

Alessandro Maria Bosio. Mercedes Moné · CEO. ITA La tradizione milanese dice: tallone sulle palle del toro e 3 giri per la fortuna Oggi nella Galleria Vittorio Emanuele II anche la CEO ha fatto il rituale. Milano approved ——— ENG Milan traditi - facebook.com facebook

Mercedes Moné protagonista a Milano: la CEO è apparsa alla partita tra Olimpia Milano e Cantù, accolta a centrocampo e omaggiata con la maglia ufficiale dell’Olimpia con il nome “Moné”. (via Mercedes Moné) #aewnews #aewitalia x.com