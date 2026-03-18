Durante un evento della AEW, Don Callis si è travestito da fan per poi intervenire con un promo intenso e diretto, coinvolgendo il pubblico presente. La scena ha visto l’ufficiale di combattimento infiltrarsi tra gli spettatori, dimostrando così la sua capacità di creare momenti di forte impatto anche fuori dal ring. La sua performance è stata accolta con entusiasmo da chi era presente.

Don Callis ha dimostrato ancora una volta perché è uno dei migliori heel della AEW, stavolta però non davanti alle telecamere ma direttamente in mezzo ai fan. Durante una sessione di Q&A della All Elite Experience — il pacchetto VIP che la AEW offre per i suoi eventi live — Callis si è presentato travestito da podcaster, con tanto di parrucca e naso finto, e si è seduto in mezzo al pubblico come un normalissimo spettatore. Per tutta la durata della sessione, Callis è rimasto in incognito tra i fan, arrivando persino a fare domande ai wrestler presenti senza che nessuno lo riconoscesse. La scena è emersa grazie a un fan che ha pubblicato un video dell’evento su X, mostrando il momento in cui il manager ha rivelato la sua vera identità prima di salire sul palco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Don Callis si infiltra tra i fan travestito e poi li demolisce con un promo da antologia

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