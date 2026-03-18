adotta una pecora online

Un sito internet offre l’opportunità di adottare una pecora, permettendo di seguire la sua vita per un anno. Chi sceglie questa opzione riceve a casa le forme di formaggio realizzate con il latte prodotto dall’animale. L’iniziativa combina la pratica dell’adozione online con la produzione casearia, offrendo un’esperienza differente rispetto all’acquisto tradizionale di formaggi.

Comprare un formaggio è semplice. Adottare la pecora da cui nasce, seguirne la vita per un anno e ricevere a casa le forme prodotte dal suo latte è tutta un’altra storia. È il modello proposto da Mannos, una piattaforma nata in Sardegna che permette di “adottare” a distanza una produzione agricola o un animale e seguirne il ciclo produttivo fino al prodotto finale. Non si tratta solo di un acquisto online ma di una formula che mescola e-commerce, racconto agricolo e relazione diretta con il produttore. L’adozione dura un anno e nel frattempo chi partecipa riceve aggiornamenti sul lavoro nei campi o negli allevamenti, fino alla spedizione del prodotto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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