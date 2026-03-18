Adobe e NVIDIA | i gemelli digitali rivoluzionano

Durante la GTC 2026 a San Jose, Adobe e NVIDIA hanno annunciato una collaborazione strategica che mira a integrare l’intelligenza artificiale nei processi di produzione creativa. Questa partnership si concentra sull’uso dei gemelli digitali per migliorare e innovare i flussi di lavoro, combinando le tecnologie di entrambe le aziende per offrire nuove opportunità nel settore.

La partnership strategica tra Adobe e NVIDIA, annunciata durante la GTC 2026 a San Jose, ridefinisce i flussi di lavoro creativi integrando l’intelligenza artificiale nei processi produttivi. Questa alleanza punta a trasformare radicalmente la creazione di contenuti digitali attraverso l’evoluzione della piattaforma Firefly e l’uso di gemelli digitali. Il cuore dell’accordo risiede nella capacità di generare repliche virtuali dei prodotti per le campagne di marketing, eliminando la necessità di riprese fisiche costose e lunghe. L’integrazione coinvolge tecnologie specifiche come NemoClaw e librerie CUDA-X, promettendo un impatto trasversale su tutta la suite software del colosso californiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Adobe e NVIDIA: i gemelli digitali rivoluzionano Articoli correlati Sensori, algoritmi, gemelli digitali. L’Olimpiade invisibileQuando penseremo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 vedremo discese mozzafiato, pattini che incidono il ghiaccio, inni nazionali. Competenze digitali, un giovane italiano su tre non raggiunge il livello base: il paradosso dei nativi digitali secondo EurostatI dati Eurostat, relativi al 2025, confermano un ritardo strutturale dell’Italia nelle competenze digitali, con il 54,3% della popolazione che... Una raccolta di contenuti su Adobe e NVIDIA i gemelli digitali... Temi più discussi: Adobe e Nvidia ampliano la partnership per strumenti creativi basati sull’AI; Adobe e NVIDIA: l’AI ridisegna il futuro della creatività; Adobe alla GTC 2026: nuova partnership con NVIDIA relativa a Firefly; I token AI si rafforzano dopo il piano open-source di Nvidia per gli agenti, superano CoinDesk 20. Adobe alla GTC 2026: nuova partnership con NVIDIA relativa a FireflyL'obiettivo è integrare più tecnologie NVIDIA in Firefly. msn.com Adobe e NVIDIA dimostrano l'accelerazione hardware per Flash PlayerSony WF-1000X M6: le cuffie in-ear di riferimento migliorano ancora WF-1000X M6 è la sesta generazione di auricolare in-ear sviluppata da Sony, un prodotto che punta ... hwupgrade.it Adobe alla GTC 2026: nuova partnership con NVIDIA relativa a Firefly x.com Adobe Video. . Dai il tuo tocco personale ai video con l’editing multitraccia di Premiere su iPhone. Sovrapponi, taglia e disponi come vuoi. - facebook.com facebook