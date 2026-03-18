Adesca minorenni nel parco | Prometteva Iphone e denaro

Un uomo è stato arrestato a Ferrara dopo aver adescato due minorenni di 15 anni nel parco. La vittima ha riferito che l’uomo aveva offerto loro una bibita e un kebab, poi ha iniziato a scambiare messaggi chiedendo di incontrarlo in un luogo isolato in cambio di denaro, una pizza e un iPhone 14. L’indagine è ancora in corso.

Ferrara, 18 marzo 2026 – Prima offre una bibita e un kekab a due ragazzini di appena 15 anni, poi inizia a inviare messaggi via cellullare chiedendo di poterli incontrare in un luogo appartato in cambio di 100 euro, una pizza e un Iphone 14. La gentilezza iniziale si trasforma in adescamento e i minori raccontano tutto ai genitori. Scatta, quindi, la denuncia nei confronti di un 26enne straniero. Le accuse sono pesanti: adescamento di minorenni allo scopo di commettere reati sessuali, mediante artifici, lusinghe. Un reato punito con la reclusione da uno a tre anni. I fatti risalgono al gennaio 2024: l’uomo incontra i ragazzi vicino a un ’kebabbaro’ e subito si dimostra gentile con loro pur non conoscendoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adesca minorenni nel parco: “Prometteva Iphone e denaro” Articoli correlati Leggi anche: Rissa al parco tra minorenni: quattro denunce Leggi anche: Roma: madre denuncia scomparsa ma figlio e’ al parco a spacciare, arrestati due minorenni