Addetti alle mense Selezioni in Cirfood

Sono in corso nuove selezioni di personale nel settore della ristorazione collettiva in Toscana. Il gruppo Cirfood, tra le aziende più grandi in Italia in questo campo, cerca addetti per le mense scolastiche, aziendali e i centri di produzione pasti. Le opportunità sono rivolte a chi desidera lavorare in questo settore e si svolgono attraverso procedure di assunzione attualmente aperte.

Nuove opportunità di lavoro nel settore della ristorazione collettiva in Toscana. Il gruppo Cirfood, una delle principali imprese italiane attive nel settore, ha aperto diverse selezioni per inserimenti in mense scolastiche, aziendali e centri di produzione pasti. Tra le ricerche più recenti quelle per addetti al servizio mensa a Volterra, in provincia di Pisa. Per candidarsi sono richiesti esperienza nel ruolo, possesso dell’attestato Haccp, patente B e disponibilità a lavorare su turni. È previsto un contratto a tempo determinato part time, con possibilità di proroga. A Loppiano, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, l’azienda ricerca invece un capo cuoco o una capo cuoca da inserire all’interno di un servizio di ristorazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addetti alle mense. Selezioni in Cirfood Articoli correlati Addetti alle mense a MonteriggioniNuove opportunità di lavoro nel settore della ristorazione collettiva in Toscana. Ipokeyou si allarga. Il via alle selezioniIpokeyou Arezzo, di via Crispi, amplia il proprio staff e lancia una nuova campagna di selezione del personale. Contenuti e approfondimenti su Addetti alle mense Selezioni in Cirfood Temi più discussi: Addetti alle mense. Selezioni in Cirfood; 50 posti di lavoro a Cagliari: call center, logistica e supermercati. Come candidarsi; Addetti alle mense a Monteriggioni. Addetti alle mense a MonteriggioniNuove opportunità di lavoro nel settore della ristorazione collettiva in Toscana. Il gruppo Cirfood, una delle principali imprese ... msn.com Un corso gratuito per addetti menseIl Consorzio Desio Brianza propone un corso gratuito per addetto mensa, finanziato dal programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), in partenza dal mese di ottobre. Si tratta di una misura nata ... ilgiorno.it Lega Pro, una giornata speciale a Casa Milan per gli addetti ai lavori x.com Monte Isola, in campo nuovi addetti al trasporto sanitario A Monte Isola sono stati formati nuovi addetti al trasporto sanitario semplice. Il corso organizzato dal gruppo volontari primo soccorso ETS locale punta alla sicurezza come priorità. - facebook.com facebook