addetti alle mense a monteriggioni

In Toscana, il gruppo Cirfood ha avviato nuove selezioni di personale per le mense scolastiche, aziendali e i centri di produzione pasti. La società, tra le principali nel settore della ristorazione collettiva in Italia, cerca addetti per coprire differenti posizioni nel settore. Le opportunità di lavoro sono rivolte a persone interessate a lavorare nel settore della ristorazione in diverse strutture della regione.

Nuove opportunità di lavoro nel settore della ristorazione collettiva in Toscana. Il gruppo Cirfood, una delle principali imprese italiane attive nel settore, ha aperto diverse selezioni per inserimenti in mense scolastiche, aziendali e centri di produzione pasti. Tra le ricerche più recenti quelle per addetti al servizio mensa a Volterra, in provincia di Pisa. Per candidarsi sono richiesti esperienza nel ruolo, possesso dell’attestato Haccp, patente B e disponibilità a lavorare su turni. È previsto un contratto a tempo determinato part time, con possibilità di proroga. A Loppiano, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, l’azienda ricerca invece un capo cuoco o una capo cuoca da inserire all’interno di un servizio di ristorazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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