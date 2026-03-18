La società ha annunciato un accordo con i tifosi per le ultime sette partite di campionato, invitando gli appassionati a tornare a sostenere la squadra al palazzetto. La chiamata alle armi mira a rafforzare il sostegno nel momento cruciale della stagione, coinvolgendo direttamente i supporter in un impegno condiviso. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un messaggio rivolto ai tifosi.

Un patto tra società e tifoseria per far tornare il supporto al palazzetto nelle ultime decisive partite di stagione regolare. Dopo il scioglimento del Sesto Uomo per motivi interni al gruppo, nelle recenti gare disputate in casa l’Adamant era rimasta senza il proprio tifo organizzato in curva: la società, in virtù della difficile situazione di classifica, ha incontrato una parte di tifosi storici nei giorni scorsi per chiedere loro di tornare a sedere sui gradoni e incitare la squadra. Richiesta accettata, e dalla gara di domenica con Chiusi la Bondi Arena tornerà a farsi sentire. Nel tardo pomeriggio di lunedì, la nota della società che invitava il pubblico a stringersi attorno a Marchini e compagni visto il delicato momento vissuto; ma anche un’assunzione di responsabilità per i risultati deludenti di questo periodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adamant, chiamata alle armi per la salvezza: "Un patto coi tifosi per queste sette gare"

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