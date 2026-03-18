Adam Brooks ha commentato il suo passato negli Stati Uniti, concentrandosi sulla sua esperienza in National Wrestling Alliance. Ha anche menzionato Billy Corgan, sottolineando come il proprietario della NWA abbia una passione per il wrestling che pochi condividono al mondo. Oltre alle esperienze con TNA e AEW, Brooks ha parlato di questo periodo della sua carriera, offrendo una panoramica sui suoi anni all’estero.

Oltre alle parentesi per TNA and AEW, Adam Brooks torna a parlare del suo periodo vissuto principalmente negli Stati Uniti e quindi della parentesi in National Wrestling Alliance. Proprio in tal senso, si è soffermato sulla figura di Billy Corgan all’interno dell’intervista con il Pro Wrestling Culture. Qui le sue parole. “I fan dovrebbero capire quanto Billy Corgan ami il wrestling. In uno show NWA eravamo nel backstage e mentre stavamo parlando, incitava a guardare lo spettacolo e a concentrarsi su di esso. E’ una persona rispettabile, magnifica che rispetta la disciplina sotto ogni sua forma. Mi ha dato delle opportunità importanti, specie nella mia faida con i Southern Six. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Adam Brooks: “Billy Corgan ama il wrestling come pochi altri al Mondo”

Articoli correlati

Melissa Auf Der Maur e Billy Corgan prendono le difese di Courtney Love: “È stata lei a ispirare i testi di Kurt Cobain”Melissa Auf Der Maur e Billy Corgan hanno parlato dell’influenza che Courtney Love ha avuto sulla scrittura dei testi di Kurt Cobain e l’impatto...

Adam Brooks: “Merito un posto in AEW, WWE o TNA!”Nell’intervista per il Pro Wrestling Culture, Adam Brooks parla del suo tempo passato di recente in AEW durante il tour australiano della federazione...