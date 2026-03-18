Accoltellamento nella movida a Napoli | arrestato il presunto autore

Nella movida di Napoli si è verificato un accoltellamento e le forze dell'ordine hanno arrestato il presunto autore. L'uomo è stato individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e fermato in provincia di Potenza mentre cercava di allontanarsi dalla scena. La polizia ha confermato l’identificazione e l’arresto del sospettato. La vicenda è sotto inchiesta e non sono stati ancora forniti ulteriori dettagli.

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