Abbiamo davvero bisogno di campi perfetti?

Mi domando se sia davvero necessario che i campi siano perfetti, una domanda che mi sono posto anche in passato. A volte mi sorprende come l’algoritmo sembri riuscire a prevedere i miei pensieri, come se potesse leggere nella mia mente. Questa sensazione si presenta in diverse occasioni, lasciandomi spesso a riflettere sulla sua capacità di anticipare le mie idee.

Mi era capitato già di scriverlo in un altro articolo qualche mese fa, ma sono costretto a ripeterlo: mi inquieta, in alcune occasioni, come l’algoritmo riesca a leggermi nella mente. Non accade sempre, la maggior parte dei contenuti che mi propone sono solo tempo sprecato a scrollare. Alcune volte, però, riesce proprio a bucare i miei gusti. E così, una mattina di qualche giorno fa, YouTube decide di suggerirmi questo video. Ora, non che sia del tutto casuale la sua comparsa nella mia home. Sono un tifoso del Catanzaro e, in generale, mi piacciono le storie di provincia. Quella del Licata appartiene a un periodo che non ho vissuto – sono... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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