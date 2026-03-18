Durante il World Baseball Classic 2026, due giocatori italiani sono stati selezionati nell’All Tournament Team. Si tratta di Aaron Nola e Dante Nori, riconosciuti per le loro prestazioni durante la competizione. La loro presenza nel team rappresenta un’importante conferma delle capacità del baseball italiano a livello internazionale. La selezione è stata annunciata ufficialmente al termine del torneo.

Ci sono anche due elementi della squadra italiana nell’All Tournament Team del World Baseball Classic. Ulteriore riconoscimento, in sostanza, per quanto fatto nel torneo dalla squadra azzurra, una semifinale che nessuno avrebbe previsto alla vigilia e che, invece, è arrivata con la forza di un gruppo realmente unito fino all’ultimo inning dell’incontro con il Venezuela. A entrare nella squadra ideale del torneo, nel novero dei tre lanciatori che sono stati nominati in tal senso, è Aaron Nola, che nelle due occasioni in cui è stato il partente (contro Messico e Venezuela) ha lanciato per nove inning, concedendo solo un punto e mettendo insieme otto strikeout. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aaron Nola e Dante Nori nell’All Tournament Team del World Baseball Classic 2026

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