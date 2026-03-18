A Washington, i giornalisti hanno il numero di Donald Trump, il quale risponde alle chiamate quando viene contattato. Nonostante alcune percezioni, non è vero che il presidente si sottrae alla stampa, poiché viene contattato e risponde alle comunicazioni che riceve. La disponibilità di Trump a rispondere alle chiamate è stata confermata da vari testimoni presenti nella capitale.

A Washington, tutti i giornalisti hanno il numero di Donald Trump: non è quindi vero che il presidente americano si sottrae così tanto alla stampa come dicono in molti. Alcune telefonate arrivano a tarda notte, prima che vada a dormire. Oppure durante le sue pause, mentre gioca a golf in Florida e magari è di buon umore. Altre volte viene contattato nelle prime ore del mattino, appena inizia a pubblicare su Truth social: un segnale che è sveglio e potrebbe avere voglia di interloquire con qualcuno. Durante il giorno le chiamate si fanno più intense, anche dieci in due ore, non appena le testate iniziano a pubblicare delle piccole esclusive telefoniche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Washington i giornalisti hanno il numero di Donald Trump: ecco quando e come risponde alle chiamate

Articoli correlati

La ‘linea diretta’ con Trump, tutti i giornalisti hanno il numero privato del presidente a Washington(Adnkronos) – Le telefonate arrivano a tarda notte, prima che il presidente Usa vada a dormire.

L'iconico ballo di Donald Trump al Kennedy Center a Washington davanti ai deputati repubblicani – Il video(Agenzia Vista) Washington DC, 06 gennaio 2026 Prima della conferenza stampa organizzata con i deputati repubblicani al Kennedy Center Donald Trump...

Against All Enemies: The Rise of Veteran Militias

Tutti gli aggiornamenti su Donald Trump

Temi più discussi: Pronto, presidente?: tutti i giornalisti hanno il numero di Trump. E lui risponde; Iran, Trump: Operazioni vanno bene, guerra quasi finita. Ora mondo è più sicuro; Come fanno i giornalisti a chiamare il numero di Trump; La guerra quasi finita e la telefonata con Putin: cosa c'è dietro le mosse di Trump.

La 'linea diretta' con Trump, tutti i giornalisti hanno il numero privato del presidente a Washington(Adnkronos) - Le telefonate arrivano a tarda notte, prima che il presidente Usa vada a dormire. O durante le sue pause. Oppure quando si trova a giocare a golf, in Florida, ed è magari di buon umore. msn.com

Trump, il suo numero di cellulare come moneta di scambio tra giornalisti e lobbisti: ecco perché tutti – o quasi – possono ormai chiamare il Presidente degli UsaSecondo quanto raccontato da due funzionari al The Atlantic, nelle ultime settimane alla Casa Bianca sarebbero arrivate diverse segnalazioni secondo cui il contatto diretto del presidente circolerebbe ... affaritaliani.it

In questa puntata di “Nessun luogo è lontano” con @giampaolomusumeci, il presidente della @natofoundation Alessandro Minuto Rizzo commenta gli ultimi attacchi di Donald Trump alla Nato. Ascolta la puntata di Nessun Luogo è Lontano cliccando sul #link facebook

Dietro la morte di Ali Larijani si muove un retroscena da guerra fredda 2.0: quello della partita sotterranea tra Donald Trump e Israele sul futuro dell’Iran x.com