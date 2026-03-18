A via le prenotazioni dei bonus per l’acquisto di moto e motorini | si possono ottenere fino a 4mila euro

Da ilfattoquotidiano.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalle 12 di oggi, mercoledì 18 marzo, le persone possono prenotarsi per ricevere gli incentivi ecobonus destinati a moto e motorini. Le prenotazioni sono aperte e permettono di ottenere fino a 4.000 euro di bonus. Le richieste si possono fare online, seguendo le procedure indicate dalle autorità competenti. Le prenotazioni rimarranno aperte fino a esaurimento delle risorse disponibili.

A partire dalle 12 di oggi, mercoledì 18 marzo, è possibile prenotarsi per ricevere gli incentivi ecobonus per moto e motorini. L’incentivo, fa sapere il ministero delle Imprese e del made in Italy, è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica di categoria Le. Il contributo verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3.000,00 euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000,00 euro. I concessionari possono quindi prenotare tramite il portale riservato. La legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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