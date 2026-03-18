a un primo appuntamento una donna vorrebbe che indossassi questo

A un primo appuntamento, una donna preferirebbe che indossassi questo particolare capo. La scelta viene fatta in base alle preferenze condivise e alla volontà di apparire al meglio fin dal primo incontro. I prodotti presentati su GQ Italia sono selezionati dai redattori e, acquistando tramite i link affiliati, Condé Nast può ricevere una commissione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Al primo appuntamento, cosa vorrebbe vederti indossare una donna? Splende finalmente il sole, nei prati spuntano le prime margherite, e hai un appuntamento. Forse su Hinge hanno apprezzato uno dei tuoi: «Mi innamorerò di te se.» e hanno subito cliccato sul pulsante Match. Forse la tua risposta a una storia su Instagram, del tipo «Ahah, incredibile, è successo anche a me» ha finalmente fatto centro. Forse la persona con cui hai avuto una mezza tresca, che con l'inverno era andata in letargo, ti ha scritto «Ciao, che fai?». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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