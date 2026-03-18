’A un metro dal traguardo’ | quanta emozione

Un film intitolato 'A un metro dal traguardo' è stato proiettato al cinema di Orbetello, con la presenza di una scuola locale. La pellicola racconta la storia di Ambra Sabatini, atleta italiana, e si concentra sulla sua carriera sportiva. La proiezione ha attirato l'attenzione di studenti e appassionati, creando un momento di condivisione tra pubblico e protagonista.

Con la nostra scuola, siamo andati a vedere al cinema di Orbetello il film su Ambra Sabatini, intitolato ’A un metro dal traguardo’. Ci ha emozionato molto vedere un film che ci racconta la sua storia, dalle piccole scene della sua infanzia ai giorni d’oggi. La parte che ci ha emozionato di più è stata quando viene mostrato quanto poco tempo ci abbia messo a riprendersi dopo l’incidente, con la sua forza di volontà ha superato tutti i suoi ostacoli, riuscendo a riprendere la sua passione: correre. La passione per la corsa in Ambra è tale che il film inizialmente si sarebbe dovuto intitolare ’Ambra, quando correre ti cambia la vita’. Il film... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’A un metro dal traguardo’: quanta emozione Articoli correlati "Ambra Sabatini, a un metro dal traguardo": il docufilm dell'atleta proiettato a Casa ItaliaMomenti di emozione a Casa Italia, dove è stato proiettato "Ambra Sabatini, a un metro dal traguardo", il docufilm sull'atleta medaglia d'oro ai... Leggi anche: 'Ambra Sabatini a un metro del traguardo', arriva docufilm dell'atleta How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights Contenuti utili per approfondire 'A un metro dal traguardo' quanta... Temi più discussi: ’A un metro dal traguardo’: quanta emozione; Il traguardo della metropolitana e la mobilità da ripensare; La Marcozzi Cagliari fa il colpaccio, cade la leader TT Sassari; Tirreno-Adriatico: Mathieu fa deux, Pellizzari in bleu. ’A un metro dal traguardo’: quanta emozioneCon la nostra scuola, siamo andati a vedere al cinema di Orbetello il film su Ambra Sabatini, intitolato ’A un metro dal traguardo’. Ci ha emozionato molto vedere un film che ci racconta la sua storia ... lanazione.it 'A un metro dal traguardo', paralimpica Sabatini corre al cinemaDalla pista alle sale cinematografiche: Ambra Sabatini incontra il pubblico per raccontare la sua straordinaria storia di sport, coraggio e rinascita. L'atleta paralimpica sarà protagonista di due ... ansa.it Roma Via Barletta scempio per i lavori della Metro C. Altri abbattimenti di alberi in periodo di nidificazione - facebook.com facebook Ragazzo di 16 anni violentato in metro a Roma mentre va a scuola, arrestato un 60enne x.com