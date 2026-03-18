A Torino, un bambino di 11 mesi è morto dopo aver ingerito un boccone a casa. La madre si trovava in ospedale per partorire il fratellino e non era presente al momento dell’incidente. I soccorritori sono intervenuti, ma purtroppo non è stato possibile salvare il piccolo. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Mentre la mamma stava per partorire due gemelli, l’altro figlio di 11 mesi arrivava e moriva in ospedale dopo essere rimasto soffocato a casa. La tragica fatalità è avvenuta in una casa di Torino, dove il bambino è stato colpito improvvisamente da una crisi respiratoria, probabilmente per un boccone andato di traverso. A nulla sono serviti i tentativi del personale sanitario di rianimare il piccolo. Il bimbo soffocato a Torino L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 17 marzo in un’abitazione del quartiere Parelli di Torino, dove il piccolo di origini nigeriane era stato affidato alla zia, in attesa del ritorno della madre... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - A Torino bimbo di 11 mesi soffocato da un boccone a casa, la mamma era in ospedale per partorire il fratellino

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