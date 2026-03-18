A Sean Penn un Oscar speciale realizzato con detriti della guerra in Ucraina – Il video

Durante la notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026, si è svolta la 98ª cerimonia degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles. Tra i presenti, Sean Penn ha ricevuto un premio speciale, un Oscar realizzato con detriti della guerra in Ucraina, un riconoscimento che ha attirato l’attenzione e ha fatto discutere. La sua assenza dalla scena è stata notata e commentata da molti.

Non era passata inosservata la sua assenza alla notte degli Oscar, la cui 98ª edizione si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026. E ha avuto ancora più risonanza quando il suo nome è stata chiamato per la consegna del Premio come miglior attore non protagonista (il terzo per l’attore, ndr ), per la sua interpretazione del Colonnello Lockjaw nel film One Battle After Another, ma lui non era in sala. Così Sean Penn ha deciso di disertare la kermesse degli Oscar, rinunciando a sguardi e riflettori puntati sul suo successo artistico per lasciare che l’attenzione fosse rivolta a una più nobile causa: quella della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

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