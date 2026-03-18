A Roma puoi vedere l’equinozio di primavera dentro il Pantheon | l’evento di luce che accade il 20 e 21 Marzo

A Roma, il 20 e 21 marzo, all’interno del Pantheon, si verifica un evento di luce legato all’equinozio di primavera. In quei due giorni, i raggi del sole attraversano l’oculo e illuminano la navata centrale in modo particolare. Durante questa occasione, il monumento si trasforma in un osservatorio naturale, offrendo uno spettacolo visibile a chi visita il sito.

C’è un momento dell’anno in cui uno dei monumenti più iconici di Roma smette di essere solo architettura e diventa un vero e proprio strumento cosmico. Tra il 20 e il 21 marzo l’equinozio di primavera trasforma lo spazio interno del Pantheon in un’esperienza visiva sorprendente, visibile da chiunque si trovi lì nel momento giusto. Ma cosa accade di preciso dentro uno dei simboli della Citta Eterna? E come mai si verifica quello che è un vero e proprio allineamento astrale? LEGGI ANCHE: Mario Schifano torna a casa (e ci ricorda perché l’arte italiana non è solo Rinascimento) Il Pantheon come meridiana monumentale: il dialogo tra architettura e cosmo dell’equinozio di primavera. 🔗 Leggi su Funweek.it

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