A Olbia, Travaglio ha partecipato a un incontro pubblico durante il quale ha spiegato i dettagli della riforma e ha risposto alle domande sulla sua interpretazione. Il giornalista ha anche affrontato alcune affermazioni false che circolano sui social e sui mezzi di comunicazione riguardo alla normativa. L’evento si è svolto davanti a un pubblico interessato, con interventi e chiarimenti su vari aspetti della questione.

di Enza Plotino Con certezza ormai granitica, possiamo dire che questa “ordalia” come la chiama Meloni, una novità l’ha portata eccome! Ha avvicinato mondi che fino a ieri erano lontani, ha permesso alla magistratura di poter trovare un piano di comunicazione che potesse essere comprensibile per tutti, ma anche ha reso evidente a tutti che sono le leggi che dirigono la “penna” dei magistrati e non il contrario. Se la nostra Presidente del Consiglio voleva confondere le acque per “normalizzare” il ruolo dei magistrati imputando loro tutti i fatti di cronaca nera e di malagiustizia attuali, ebbene non mi pare ci stia riuscendo, anzi sta succedendo l’esatto contrario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Olbia Travaglio ci ha aiutato a chiarire la riforma e le falsità che il governo fa circolare

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