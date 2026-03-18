A EDIL 2026 NEXT i social raccontano l’edilizia che cambia

A EDIL 2026 NEXT, in programma dal 19 al 22 marzo alla Fiera di Bergamo, i social media sono protagonisti nel raccontare le trasformazioni del settore edilizio. Durante l’evento, creator e community digitali si confrontano e condividono contenuti legati alle novità e alle evoluzioni del mondo delle costruzioni. La manifestazione si concentra sull’utilizzo delle piattaforme online per mettere in evidenza le innovazioni nel campo edilizio.

L’edilizia passa anche dai social. Non come moda del momento, ma come segnale di un settore che vuole raccontarsi meglio, aprirsi a linguaggi più contemporanei e mostrarsi per ciò che ormai è davvero: un comparto in cui convivono manualità, progettazione, innovazione, sicurezza, sostenibilità e nuove professionalità. È anche da qui che parte EDIL 2026 NEXT, la 30ª Rassegna delle Tecnologie per l’Edilizia 5.0 di scena dal 19 al 22 marzo alla Fiera di Bergamo.Nel palinsesto della manifestazione organizzata da Promoberg entrano infatti content creator e community digitali che ogni giorno parlano di cantieri, impianti, progettazione, architettura e lavoro sul campo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Dal 19 al 22 marzo 2026 saremo presenti a EDIL - La Fiera dell'Edilizia per la 30ª Rassegna delle Tecnologie per l’Edilizia 5.0. Vieni a toccare con mano e a provare le nostre soluzioni dedicate ai professionisti dell’edilizia! Area esterna: Stand B 7E-27E Ti - facebook.com facebook