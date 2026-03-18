Dopo sei anni dall'inizio della pandemia, gli infermieri continuano a lavorare sotto pressione, affrontando turni estenuanti, stress e spesso aggressioni. Questa situazione rende sempre più difficile mantenere alta la motivazione tra i professionisti del settore e influenzare le scelte di carriera di chi lavora in corsia. La condizione attuale si traduce in una crescente difficoltà nel reclutare nuovi infermieri.

Turni massacranti, stress e aggressioni complicano il lavoro degli infermieri. Con il risultato di rendere questa professione sempre meno appetibile. E a pagare non sono solo questi operatori, ma anche i cittadini in cerca di cure: da anni l’Italia è ben al di sotto rispetto alla media Ocse di 9,5 infermieri per mille abitanti. “Inutile girarci intorno: sono passati sei anni e noi, spiace dirlo, non siamo ancora usciti da Covid-19. Ci siamo dentro, nel senso che stiamo lavorando a tutti gli effetti in regime pandemico”, sottolinea in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “A 6 anni da Covid lavoriamo come in pandemia”, la denuncia degli infermieri

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