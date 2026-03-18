800 iscritti 90 corsi | il polo culturale che unisce Ancona

A Ancona, l’Unitre di via Sabotino conta circa 800 iscritti e propone 90 corsi gestiti da 70 docenti volontari. Questa realtà culturale riunisce persone di diverse età che partecipano a programmi formativi, creando un punto di riferimento per l’apprendimento e l’incontro nella città. La struttura si impegna a offrire un’ampia varietà di attività educative e culturali.

Un polo culturale attivo ad Ancona, l’Unitre di via Sabotino, riunisce circa 800 iscritti e offre 90 corsi guidati da 70 docenti volontari. L’associazione, guidata dal presidente Sergio Strali, funge da punto di riferimento per la città con eventi pubblici, laboratori e attività sociali aperte a tutti. La struttura opera nel terzo settore grazie al lavoro gratuito di una ventina di volontari stabili che tengono aperta la sede ogni giorno. Oltre alle lezioni accademiche, il calendario include conferenze settimanali, viaggi di istruzione e progetti specifici come la raccolta di fotografie storiche della città. Il motore umano dietro i numeri. Sergio Strali guida un consiglio direttivo composto da Barbara Agostinelli, Saverio De Cesare, Mirella Morbidelli, Patrizia Pierantoni, Emanuela Pieroni, Manuela Silvestrini e Sandro Sordoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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