Ad Asti, il 26 marzo alle ore 17:00 si terrà un incontro pubblico intitolato La prima volta delle donne – a 80 anni dal voto tra rappresentanza e conflitti di genere. L’evento, organizzato dall’ISRAT e dalla Sezione A.N.P.I. Fratelli Olivero, mira a analizzare il percorso storico della partecipazione politica femminile e le sfide attuali legate al potere e ai ruoli di genere. La sede dell’appuntamento è il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini dell’UniAstiss. L’iniziativa nasce per celebrare l’ottantesimo anniversario del suffragio universale in Italia, ma non si limita a una celebrazione retroattiva. L’obiettivo è esaminare come le conquiste passate si intreccino con i nodi irrisolti del presente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 80 anni dal voto: le pioniere dimenticate e i conflitti

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