Il Veneto si appresta a ospitare la seconda edizione di Design in Villa, un evento che coinvolge sette ville storiche della regione. Durante l'iniziativa, queste dimore si trasformeranno in spazi dedicati alla collaborazione tra architettura antica e design contemporaneo, offrendo una vetrina per esposizioni e installazioni innovative. La manifestazione mira a valorizzare il patrimonio architettonico attraverso interventi di rivisitazione creativa.

Il Veneto si prepara ad accogliere la seconda edizione di Design in Villa, un evento che trasformerà sette dimore storiche in palcoscenici per il dialogo tra architettura antica e progettazione moderna. Tra il 21 e il 29 marzo 2026, sei ville e un castello apriranno le porte al pubblico per mostrare come il design contemporaneo possa rivitalizzare il patrimonio locale senza cancellarne l’identità. L’iniziativa, promossa da Dimore Amiche del Veneto con il supporto dell’Associazione Dimore Storiche Italiane e dell’Associazione Ville Venete, punta a dimostrare che la conservazione non significa immobilismo. Le location selezionate includono Villa Priuli Crisanti, Villa Rosa, Castello di Thiene, Parco Frassanelle, Villa Valmarana ai Nani – Il Bosco, Villa Angarano Bianchi Michiel e Villa da Schio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 7 ville storiche: il design rivitalizza il patrimonio

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