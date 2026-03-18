500 milioni per l’agricoltura | fine attesa dopo Helene

Dopo mesi di attesa, i produttori agricoli della Georgia riceveranno oltre 500 milioni di dollari in aiuti federali. L’annuncio ufficiale segna la fine di un lungo periodo di attesa, che ha coinvolto agricoltori e stakeholders del settore. La distribuzione dei fondi si sta preparando per essere avviata, portando risorse concrete a chi lavora nei campi.

Il lungo periodo di attesa dei produttori agricoli della Georgia sta per terminare con l’annuncio ufficiale del rilascio di oltre 500 milioni di dollari in aiuti federali. Questa somma è destinata a riparare i danni causati dall’uragano Helene del 2024, che ha inflitto alla regione perdite economiche stimate in 5,5 miliardi di dollari. La segretaria dell’Agricoltura degli Stati Uniti, Brooke Rollins, ha confermato la disponibilità dei fondi durante una visita nello stato meridionale, sottolineando come le risorse siano essenziali per coprire spese non incluse nei programmi standard di recupero post-disastro. Mentre il processo di applicazione è aperto dal 16 marzo fino al 27 aprile, l’obiettivo principale rimane quello di permettere ai coltivatori di ripristinare le loro attività produttive dopo la devastazione subita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 500 milioni per l’agricoltura: fine attesa dopo Helene Articoli correlati Sommatino, dopo 25 anni di attesa: la Giunta Letizia stabilizza i lavoratori ASU, fine della precarietà.Sommatino, Basta Precariato: La Giunta Letizia Sblocca la Stabilizzazione dei Lavoratori ASU Sommatino, un piccolo centro in provincia di... Liverpool, dopo aver speso 500 milioni in estate, ora a gennaio deve tornare sul mercato (Telegraph)Gli infortuni, tra cui quello grave di Leoni, hanno ridotto le alternative in difesa.