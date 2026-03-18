3.700 atalantini a Monaco | sciopero blocca i mezzi

Mercoledì 18 marzo 2026, più di 3.700 tifosi dell’Atalanta si stanno organizzando per partire da Bergamo verso Monaco. L’obiettivo è seguire la squadra in una delle trasferte più impegnative della stagione, ma lo sciopero dei mezzi ha causato il blocco dei trasferimenti e ha creato disagi per molti. La situazione coinvolge un grande numero di fan pronti a sostenere la loro squadra.

Mercoledì 18 marzo 2026 alle 09:33, un esercito di oltre 3.700 sostenitori dell’Atalanta si prepara a lasciare la provincia bergamasca per affrontare una delle trasferte europee più complesse della stagione. La destinazione è l’Allianz Arena di Monaco, dove il settore ospiti risulta già al completo, superando le presenze registrate a Francoforte nel novembre precedente. Tuttavia, l’entusiasmo deve fare i conti con una realtà logistica incerta: uno sciopero dei trasporti pubblici che paralizzerà metropolitana, tram e bus tra mercoledì mattina e venerdì notte, creando un nodo critico non viaggia in pullman organizzato. L’atmosfera è quella di un esodo organizzato su gomma, con decine di veicoli privati e minivan pronti a muoversi nella nottata tra martedì e mercoledì, evitando così le gravi restrizioni previste dalla MVG. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 3.700 atalantini a Monaco: sciopero blocca i mezzi Articoli correlati Leggi anche: A Monaco attesi oltre 3.700 bergamaschi, l’incognita dello sciopero dei mezzi pubblici Infrastrutture, messa in sicurezza da più di 700 milioni: "Servono fondi, o si blocca la città"Dal Comune arriva un nuovo grido d'allarme sulla sicurezza dei ponti e degli impalcati cittadini.