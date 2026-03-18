Quattro e venti turisti sono rimasti bloccati a Bielmonte a causa di una nevicata intensa che ha causato l’isolamento per due giorni. La forte neve ha reso difficile il movimento e ha richiesto interventi di soccorso per garantire la sicurezza degli ospiti. La situazione si è protratta per 48 ore prima che le operazioni di recupero riuscissero a portare via i visitatori.

Quarantotto ore di isolamento forzato hanno riguardato 24 ospiti bloccati a Bielmonte per una nevicata eccezionale. L’uscita è stata possibile grazie all’intervento dei mezzi spazzaneve che hanno sbloccato la strada verso valle. Tutti i presenti nelle strutture ricettive stanno bene, ma le autorità hanno lanciato un severo avviso contro l’accesso alla zona a causa dell’elevato rischio di valanghe. L’organizzazione del soccorso in quota. La situazione si è risolta solo ieri sera, quando il transito è stato finalmente ripristinato. I turisti non sono rimasti soli: il personale locale ha gestito la permanenza prolungata con efficacia. I veicoli specializzati hanno lavorato duramente per liberare il percorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 24 turisti bloccati a Bielmonte: 48 ore di neve e soccorso

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