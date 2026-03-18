22.500 euro di contributi per progetti contro la violenza di genere

Sono stati assegnati 22.500 euro di contributi a progetti dedicati alla lotta contro la violenza di genere. L’annuncio è stato dato a Arezzo, dove l’assessore Giovanna Carlettini ha espresso soddisfazione per il finanziamento ottenuto. I fondi sono destinati a iniziative che intendono sensibilizzare e supportare le vittime di violenza. La comunicazione è stata resa pubblica il 18 marzo 2026.

Arezzo, 18 marzo 2026 – La soddisfazione dell’assessore Giovanna Carlettini. “Ancora risorse a favore di soggetti senza scopo di lucro per progetti contro la violenza di genere. Stiamo portando avanti un lavoro educativo e un’opera di sensibilizzazione e di prevenzione rivolti soprattutto alle giovani generazioni, potendo contare sull’alleanza con il terzo settore, un tessuto che in città, come noto, si distingue per professionalità, competenza e spirito solidale”. Commenta così l’assessore Giovanna Carlettini l’approvazione da parte della giunta del nuovo bando, valido per il 2026, per l’erogazione di contributi diretti rivolto a enti e associazioni per la realizzazione di progetti a contrasto della violenza di genere e per la diffusione di una cultura di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 22.500 euro di contributi per progetti contro la violenza di genere Articoli correlati Leggi anche: In Piemonte 670.000 euro contro la violenza di genere. Chiarelli: “Lavoro elemento chiave per uscire dalla condizione di violenza” Leggi anche: Violenza di genere: progetti educativi nelle scuole, finanziati da ANCI Una raccolta di contenuti su 22 500 euro di contributi per progetti... Temi più discussi: Lavoro: D.L. 200/2025 conversione in Legge (legge n. 26/2026); Case abbordabili con contributi e aree pubbliche, il piano delle Coop lombarde; Lente di ingrandimento: News & Approfondimenti; Assegno sociale 2026: da 546,22 euro fino a 768,29 euro al mese. Chi può accedere al sussidio? VIDEO - GUIDA di INPS (Messaggio 823). Ti spetta un contributo di oltre 2.500 euro se hai questo ISEE: come ottenerlo subitoOttima notizia per chi ha questo valore ISEE. Ecco a quali condizioni può ottenere un contributo economico di oltre 2.500 euro. Quest’anno sono previste delle nuove agevolazioni economiche che ... diregiovani.it Bonus patente 2025, al via il click day: contributi fino a 2.500 euro, ecco come ottenerliOggi prende il via il click day per il Bonus Patente 2025, l'incentivo promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per favorire l'accesso dei giovani al settore dell'autotrasporto. Il ... tgcom24.mediaset.it Molto presto chi circolerà su un monopattino elettrico senza targhino rischierà una sanzione da 100 a 400 euro: le nuove regole - facebook.com facebook Strada di San Basilio di riqualificare, per il primo lotto servono 300mila euro x.com