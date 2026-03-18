21 marzo | la giornata contro la discriminazione razziale

Il 21 marzo si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, una ricorrenza riconosciuta in tutto il mondo. In questa data si svolgono numerose iniziative locali e nazionali per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. La giornata interessa diversi paesi e coinvolge associazioni, istituzioni e cittadini in eventi e campagne. L’obiettivo è mettere in luce le problematiche legate alla discriminazione di origine razziale.

Cosa: Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Dove e Quando: In tutto il mondo e con iniziative locali, il 21 marzo di ogni anno. Perché: Per rinnovare l’impegno globale contro il razzismo, ricordando il massacro di Sharpeville e promuovendo l’uguaglianza dei diritti. Una memoria storica che interroga il presente. Il 21 marzo non è una data scelta a caso dal calendario delle ricorrenze internazionali. Rappresenta una ferita aperta nella storia del Novecento: il massacro di Sharpeville, avvenuto nel 1960 in Sudafrica. In quel tragico giorno, durante il regime dell’apartheid, la polizia aprì il fuoco su un gruppo di dimostranti neri che manifestavano pacificamente contro le leggi discriminatorie sui lasciapassare. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - 21 marzo: la giornata contro la discriminazione razziale Articoli correlati Leggi anche: Lite nel mercato di Novoli, ambulanti assolti dalle accuse di violenza e discriminazione razziale Il 21 marzo la Giornata Internazionale delle foresteIl 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste, appuntamento istituito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2012 per... Contenuti utili per approfondire 21 marzo la giornata contro la... Temi più discussi: Giornata della Memoria e dell’Impegno; 21 marzo: incontro dedicato alla Giornata mondiale dell’acqua e alla Giornata nazionale della memoria e della legalità; Il programma del 21 marzo 2026 a Torino; Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie 2026. Sabato Torino sfila per la legalità: il 21 marzo corteo per la Giornata della Memoria delle vittime di mafiaSabato la legalità sfila per le vie di Torino: il 21° marzo il capoluogo piemontese ospiterà la 31esima Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia. Lo slogan ... torinoggi.it 21 marzo - Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razzialeProclamando questa giornata internazionale nel 1966, con la Risoluzione 2142 (XXI), l’Assemblea Generale ha sottolineato la necessità di un maggiore impegno per l’eliminazione di tutte le forme di dis ... sudnews.it Il 3 marzo scorso ha detto addio a Purè, un Devon Rex di 17 anni che aveva adottato nel 2009 insieme a un'altra micia della stessa razza, Mirtilla - facebook.com facebook Evento martedì 17 marzo 2026 alle ore 20,00: proiezione del film «fratello sole sorella luna» di Franco Zeffirelli. Per dettagli e prenotazioni: ambberna.esteri.it/wp-content/upl… x.com