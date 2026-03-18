19 marzo | spot TV celebra il ruolo del padre ogni giorno

Domani, 19 marzo 2026, le reti televisive del Gruppo inizieranno a trasmettere uno spot dedicato alla celebrazione della paternità. L'iniziativa si svolge in occasione della data di questa giornata e si concentra sul ruolo del padre nella vita quotidiana. Lo spot sarà trasmesso su tutte le principali emittenti del Gruppo e resterà in programmazione per tutta la giornata.

Già da domani, giovedì 19 marzo 2026, le reti televisive del Gruppo trasmettono uno spot dedicato alla celebrazione della paternità. La campagna istituzionale intitolata Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà vuole essere un omaggio al legame profondo che unisce genitori e figli. Si tratta di un’iniziativa che mira a valorizzare i piccoli gesti quotidiani e le esperienze condivise che accompagnano la crescita dei bambini. L’obiettivo è celebrare la presenza costante dei padri nelle diverse fasi della vita familiare. Attraverso una sequenza di momenti reali, lo spot racconta come le parole e le azioni semplici costruiscano relazioni durature nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 19 marzo: spot TV celebra il ruolo del padre ogni giorno Articoli correlati Buon 8 marzo: “Gratitudine per ciò che costruite ogni giorno”, il Rettore Marianelli celebra le donne dell’Università di PerugiaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Magnifico Rettore dell’ Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, ha... Festa del Papà 2026: perché si celebra il 19 marzoRoma, 18 marzo 2026 – In Italia la Festa del Papà si celebra il 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, figura centrale della tradizione cristiana... Contenuti e approfondimenti su 19 marzo spot TV celebra il ruolo del... Discussioni sull' argomento Mediaset ringrazia tutti i papà; Progetti d'impresa - BIS U_35: gli eventi di marzo 2026; Mediaset: uno spot per la Festa del Papà 2026; Mediaset celebra la Festa del Papà 2026 con la campagna Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà. 18 marzo 2026....08:51....-9°Cstupenda giornata a tutti Blog Fashion Livigno - facebook.com facebook La puntata è stata registrata domenica 15 marzo. La mail a Giorgia Meloni in che data è stata inviata Il 12 marzo Appuntamenti di questo tipo non si improvvisano da un giorno all’altro, per di più sapendo che gli invitati potrebbero avere un’agenda già piena x.com