19 marzo | la luce dei padri un valore moltiplicato

Il 19 marzo si avvicina e in Italia si celebra la festa dei padri. In questa occasione, molte famiglie si preparano a scambiare doni e gesti di affetto per riconoscere il ruolo importante di una figura che spesso illumina senza chiedere nulla in cambio. La giornata invita a riflettere su come si esprimono i sentimenti di riconoscenza verso chi si prende cura e guida con dedizione.

La celebrazione della paternità si avvicina rapidamente, fissata per il prossimo 19 marzo in Italia. I regali e i gesti affettivi devono essere scelti con cura già da ora, per onorare una figura che illumina senza cercare attenzione. Le origini di questa tradizione risalgono al primo decennio del Novecento negli Stati Uniti, dove Sonora Smart Dodd promosse la giornata dedicata ai padri ispirandosi alla storia personale del proprio genitore veterano e genitore single. Nel contesto italiano, l’evento è strettamente legato alla figura di San Giuseppe, simbolo di una protezione silenziosa e discreta. Un antico detto giapponese afferma che la luce dei padri vale sette volte la luce ordinaria, racchiudendo il senso profondo di questa ricorrenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 19 marzo: la luce dei padri, un valore moltiplicato Articoli correlati Castello di Santa Severa: il 19 marzo ingresso gratuito al Museo per padri e figliSanta Marinella, 16 marzo 2026 – In occasione della festa del papà, il Castello di Santa Severa celebra la ricorrenza con un’iniziativa speciale... Un protocollo per i figli dei detenuti: "Le colpe dei padri non ricadano sui minori"Presentata l’iniziativa che punta a coordinare istituzioni, Asl e servizi sociali per garantire il diritto agli affetti e contrastare la... Una raccolta di contenuti su 19 marzo la luce dei padri un valore... Discussioni sull' argomento Senza luce in Strada Asti nella giornata di giovedì 19 marzo; Concorso delle Strade Illuminate delle Fallas 2026; Fabrizio Corneli @ Studio Trisorio. La misura della luce; Seconda riunione del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea. In alcune zone di Latina, ad Aprilia e Nettuno dalle 9.00 alle 22.00 del 18 marzo manca l’acqua e tornerà durante la notte. Scuole chiuse domani. - facebook.com facebook